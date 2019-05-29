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Токаев не примет участия в теледебатах

Его будет представлять доверенное лицо из штаба.

Фото : Акорда29 мая 2019, 13:54

Глава государства Касым-Жомарт Токаев не примет участия в предвыборных теледебатах. Информацию Sputnik Казахстан подтвердил советник главы государства Ерлан Карин.

- Президент еще на старте выборного процесса максимально ограничил свое участие в агитационной кампании. Всю агитационную работу ведет его общественный штаб и его доверенные лица, - отметил Карин.

Глава государства считает, что другие кандидаты должны иметь не только равный доступ к СМИ, но и как можно больше электоральных возможностей, добавил советник президента.

Поэтому, по словам Карина, Токаев отказался от участия в масштабных массовых мероприятиях, но также поручил своему общественному штабу принять участие в дебатах.

- Для президента важно, чтобы у других кандидатов было больше возможностей, чтобы они могли лучше проявить себя и широко донести свою позицию. Как вы помните, он лично гарантировал проведение честных и свободных выборов, и это его принципиальная позиция, - отметил Карин.

Также он добавил, что в данный момент Касым-Жомарт Токаев участвует в мероприятиях преимущественно в рамках своей основной деятельности как действующий глава государства.

Дебаты кандидатов в президенты Казахстана состоятся 29 мая в 18.00 в прямом эфире телеканала "Хабар". Известно, что дискуссии будут разделены на три раунда. Ранее стало известно, что кандидат Дания Еспаева также не сможет принять участия в теледебатах.


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