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Чемпионку Казахстана по ММА дисквалифицировали за допинг

Асем Жакенова выиграла чемпионат РК по ММА, который прошел 16 февраля на Алматы Арене.

Фото : WADA29 мая 2019, 16:17

Чемпионка Казахстана по ММА Асем Жакенова и выступающая в гребле на байдарках и каноэ Валерия Копущу дисквалифицированы за употребление допинга, передает Zakon.kz.

- Проба Валерии Копущу показала наличие запрещенного препарата оралтуринабола. Проба была взята во внесоревновательный период. Дисквалификация спортсменки составит 4 года: с 14.02.2019 - 14.02.2023. В соревновательной пробе Асем Жакеновой был обнаружен мельдоний. Спортсменка будет также дисквалифицирована на четыре года. Срок ее дисквалификации: 11.03.2019 - 11.03.2023, - сообщили в НОК РК со ссылкой на Национальный антидопинговый центр.

Напомним, что Асем Жакенова выиграла чемпионат РК по ММА, который прошел 16 февраля на Алматы Арене. В противостоянии в весовой категории до 56,7 кг между спортсменками из ВКО Асем Жакеновой и Дариной Абылгазовой победу на первой минуте первого раунда удушающим приемом одержала Асем Жакенова. Теперь победительницей первенства страны должна быть объявлена Абылгазова.

Национальный Олимпийский комитет придерживается строгой политики нулевой терпимости в вопросах применения допинга и выражает полную поддержку инициативам Международного Олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по защите "чистых" спортсменов.


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