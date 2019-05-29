Мальчик, два дня разыскиваемый в Алматы, найден

Его обнаружили живым и здоровым во дворе дома близкой родственницы.

11-летнего Дамира Оспанова, два дня разыскиваемого полицейскими и волонтерами в Алматы, нашли живым и здоровым, сообщает Zakon.kz.

Сначала информация об успешном завершении поисков без вести пропавшего мальчика поступила от полицейских. А затем более подробно об этом рассказала координатор Алматинской группы "LIDER.KZ" по поиску пропавших людей Дильмира Блац.

- Мальчика нашла поисковая группа, в которую входил тренер школы и представители родительского комитета. Мы прочесывали всю территорию, начиная от школы-гимназии №5. Потом поступила информация, что какая-то женщина видела похожего мальчика на улице Айтиева. На нем была зеленая футболка и серая куртка в руках. Половина наших волонтеров и родители сразу направились туда. Пропавший ребенок действительно находился во дворе дома, расположенного на улице Айтиева. Там проживает его родная тетя. Где был мальчик всю ночь, я сказать не могу, потому что не знаю, – сообщила Дильмира Блац.

Ранее в соцсетях было распространено сообщение об исчезновении Дамира Оспанова 2007 года рождения. Последний раз его видели 28 мая 2019 года игравшим в футбол во дворе школы-гимназии №5, расположенной в 9-м микрорайоне Алматы. Розыски мальчика длились более суток. В них участвовали сотрудники ювенальной и криминальной полиции ДП Алматы и волонтеры Алматинской группы "LIDER.KZ" по поиску пропавших людей.

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