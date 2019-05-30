Политик отметил, что многие украинцы его любят.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Украину. 29 мая политик приземлился в аэропорту Киева Борисполь, где его встретили с песнями и караваем.

В разговоре с журналистами политик отметил, что многие украинцы его любят. По словам Саакашвили, даже девушка-пограничник сказала, что соскучилась по нему.

Накануне, 28 мая, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. В пограничной службе заявили, что оснований для недопуска политика в страну нет. Сам экс-президент Грузии назвал это решение смелым.

Саакашвили был грузинским лидером 2004-2013 годах. В мае 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил его председателем Одесской областной госадминистрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил бывшего губернатора, который уже перешел в оппозицию, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года.

Источник: Lenta.ru

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