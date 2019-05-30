Дизайнеры высказались о летних нарядах казахстанок

Одежда, которая идеально подойдет одному, не обязательно будет хорошо смотреться на другом человеке.

С наступлением жарких дней прекрасная половина человечества старается максимально показать окружающим свою сексуальность. Что в этом плохого, если погода позволяет? Но здесь есть риск переборщить с глубиной декольте и укороченными юбками. Корреспондент Zakon.kz отправился на модный показ Сакена Жаксыбаева "ZHSaken Resort" в Алматы, чтобы выяснить у специалистов, как одеться этим летом привлекательно и в то же время не вульгарно.

Показ новой коллекции Сакена Жаксыбаева по традиции поразил крутым интерьером, продуманными деталями от пригласительных до живых цветов на самом подиуме. Дизайнер пригласил оценить свою новую коллекцию публику, которая понимает моду и любит ее.

Говоря о летних нарядах, Жаксыбаев выразил мнение, что ко всему нужно подходить с умом.

- Я вообще против того, чтобы глобально оголять тело. Можно заинтересовать окружающих другими моментами – умом, образованностью, харизматичностью. Иногда, конечно, можно немного поиграть на сексуальности, заинтриговать, показать привлекательность, но никогда не узурпировать это. Если девушка делает большой упор только на откровенные наряды, она, скорее всего, книжек мало читает, - сказал дизайнер Сакен Жаксыбаев.

На создание своей новой коллекции дизайнер вдохновился поездкой в Мадрид, каждый наряд выполнен в ярких летних цветах и отлично передает настроение самого теплого времени года с учетом самых последних модных трендов.

Он старается продолжать ДНК своей одежды, чтобы можно было комбинировать одежду из предыдущих коллекций с нарядами новых сезонов, двигается эволюционным путем, предыдущие коллекции остаются актуальными, но к уже имеющимся брюкам, например, можно найти другой момент из свежей коллекции.

Со-основатель Казахстанской недели моды KFW дизайнер Алексей Чжен не видит ничего плохого в том, что девушки летом показывают свою красоту.

- По моему мнению, главный критерий хорошего образа – красота. Необходимо обладать хорошим вкусом, чтобы наряд был в первую очередь эстетичным. Если ваша фигура позволяет откровенные, яркие наряды, почему бы не надеть их? Если элементы будут классно скомпонованы, то это только супер. Чем больше будет ярких, открытых, стильных людей, тем добрее и счастливее будут другие люди. Это все равно вызывает позитивные эмоции, потому что выглядит эстетично, красиво, - отметил Чжен.

В своих коллекциях дизайнер старается делать упор на интеллектуальность. Это же касается и детских коллекций, ему важно сохранять свое ДНК.

Леонид Жеребцов солидарен с Чженом и уверен, что идеальное тело, красивую грудь, ноги, спину, лицо грех не показать. Но что делать, если показывать нечего?

- С помощью одежды можно подчеркнуть особенности своего тела, скрыв не самые выдающиеся моменты. Но когда девушка приходит домой, раздевается, смотрит в зеркало, видит свои недостатки, они ей все равно мешают, появляются лишние мысли, комплексы. Сейчас от них легко избавиться, можно сделать идеальное тело мечты. Пластическая хирургия стала фастфудом, она уже не такая дорогая, как раньше, вы можете пойти и сделать процедуру в любом салоне. Если у человека есть серьезные комплексы, и его или ее не устраивает что-то в собственном теле, лучше изменить пластику, чтобы это дало жизненный стимул. Но при этом важно знать меру, чтобы это не перешло в посмешище, - отметил Жеребцов.

показ коллекции Жеребцова на Fashion Week Almaty в начале мая

Подбирая себе наряд для выхода в свет, важно не только иметь чувство стиля и помнить о модных трендах, но и знать, что каждый из нас по-своему уникален. Одежда, которая идеально подойдет одному, не обязательно будет хорошо смотреться на другом человеке. И дело здесь не в открытости или закрытости одежды, а в том, подходит ли вам в принципе тот иной образ, фасон, тип одежды. Все остальное – дело техники и вкуса.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!