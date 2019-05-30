В Балхаше спустя 8 месяцев нашли тело утонувшего мальчика

Тело было зажато в образовавшемся зазоре под железобетонными конструкциями и засыпано щебнем и бетонными обломками на выходе сбросного коллектора Балхашского ТЭЦ.

В Балхаше с октября 2018 года шли поиски двухлетнего Бекнура Даригул, который пропал в поселке Техснаб. Сегодня, 30 мая, водолазы извлекли тело ребенка, передает Zakon.kz.

Бекнур Даригул 2016 года рождения пропал 2 октября около 12 часов дня. По словам матери ребенка, он играл во дворе и вышел за его пределы через щель в заборе.

- 30 мая 2019 года в Балхаше водолазы извлекли тело ребенка, предположительно Даригул Бекнур 2016 г.р., пропавшего в октябре 2018 года в п.Техснаб. Вчера, 29 мая, поступило сообщение жителей о том, что в воде находится предмет, похожий на фрагмент детского тела. В течение дня проводились водолазные спуски, но проведение поисковых работ было затруднено из-за сильного течения. После обращения спасателей сбросы воды с Балхашского ТЭЦ были снижены, - говорится на странице rozysk__karaganda.

30 мая водолазы смогли подобраться к труднодоступному месту и достать тело.

Как сообщается, тело было зажато в образовавшемся зазоре под железобетонными конструкциями и засыпано щебнем и бетонными обломками на выходе сбросного коллектора Балхашского ТЭЦ.

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