Тоски не чувствую – Айсауле Бахытбек о переезде из родительского дома к мужу

Ей был задан интересный вопрос о том, какой должна быть современная казахская келин.

Айсауле Бахытбек поделилась своим видением современной казахской келин , а также рассказала, как ей живется вместе с мужем и его родителями, передает Zakon.kz.

Дочь известного продюсера Баян Алагузовой, новоиспеченная невеста Айсауле Бахытбек забрала с собой в дом мужа не только приданое и двух собак, но и женщину, которая будет помогать ей вести хозяйство.

- Я переехала с домработницей. Ну, я могу себе это позволить, потому что достаточно зарабатываю и потому что одна бы не справилась с такой задачей. Вот поэтому взяла женщину, которая ухаживает за нашим домом и помогает мне по хозяйству. Я в этом ничего плохого не вижу, — рассказала Айсауле автору канала на Youtube "Oybay Show" блогеру Мухиту Сапарбаеву.

Ей был задан интересный вопрос о том, какой должна быть современная казахская келин, на что Айсауле ответила, что ее мнение не совпадает с точкой зрения большинства людей.

- По-моему, казахская келин знает … любая келин во всем мире должна уважать родителей своего мужа, самого мужа, но при этом не забывать уважать себя. Я попала в ту семью, где мне не нужно никем притворяться, где также понимают мой юмор, принимают меня такой, какая я есть. Мне всегда говорят: "Терпи", "Молчи", и молодые невесты так говорят, и женщины в возрасте. Но мне кажется, что им просто не везло с родителями мужа. Мне повезло, они- состоявшиеся люди, которые не хотят ни себе, ни мне ничего доказывать, у нас шикарные отношения, - сказала Айсауле.

Она призналась, что сдружилась со свекровью и может делиться с ней абсолютно всем, также как со своей мамой.

- Меня дома растили в свободе слова выражении своего мнения, где тебя понимают, принимают, не осуждают, и я в такой дом и попала. Дискомфорта или тоски по дому не чувствую, - заключила Бахытбек.

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