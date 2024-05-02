В чем проблема местной фонды?

Много лет в Казахстане задается один интересный вопрос: почему фондовый рынок при всей своей привлекательности не находит должного внимания со стороны субъектов экономики?

И действительно, на фондовом рынке Казахстана можно:

Купить акции на любой вкус и цвет.



Инвестировать в гособлигации Министерства финансов и Нацбанка Казахстана, разместить деньги в операции репо.



Наоборот, привлекать деньги, выпуская свои собственные облигации.



Или даже провести IPO своих акций, повышая статус своего бизнеса и обкэшивая часть исторических вложений.



При этом на фонде, как называют фондовый рынок профессионалы:

Большая часть доходов освобождена от налогообложения.



Биржевые комиссии являются одними из самых низких в мире.



Деньги держатся в полной безопасности в Государственном Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Казахстан или независимом банке-кастодиане (что не идет ни в какое сравнение с теми же банковскими депозитами).



Но проблема кажется шире, чем может показаться на первый взгляд. Такое состояние дел распространяется почти на все сегменты казахстанской экономики – журналистику, кино, музыку, туризм. Назовите хоть одну область, где местный покупатель не оценивает внутренний товар или услугу через призму импортных аналогов.



"Проблема кажется реально странной! Я работаю на рынке 20 лет и наблюдаю, по сути, одну и ту же картину, что отечественным брокерам с трудом удается привлекать местные компании и инвесторов на фондовый рынок, хотя последний предлагает кучу возможностей". Зампред по работе с клиентами Jusan Invest Бауыржан Тулепов

"Да, конечно, так было не всегда. Очевидно, что брокеры значительно преуспели в цифровизации и привлечении широкой розницы, в проведении IPO компаний лишь в последние годы. Но в прошлом на фонде была и другая маржинальность – значительно больше, чем сейчас!" – добавляет Тулепов.

Анализ сарафанного радио в определенной степени подтверждает, что субъекты в Казахстане не совсем доверяют отечественному финансовому продукту за пределами банковской системы, что где-то идет от нестабильной экономики, а где-то – от активизации мошенников, особенно с начала войны в Украине. Рядовой потребитель финуслуг попросту дезориентирован. Но участники рынка ценных бумаг заверяют, что сомнения субъектов относительно местного фондового рынка являются абсолютно напрасными, а уровень сервиса близко подходит к международному, а в определенных вещах даже превышает его.

"Брокерский бизнес в Казахстане – лицензированный, все брокеры находятся под контролем Нацбанка и Агентства финнадзора. Кроме того, есть особенность, что все деньги и ценные бумаги инвесторов хранятся либо в Центральном депозитарии, либо в банке-кастодиане в зависимости от того, какие бумаги они приобрели – местные или зарубежные. Это выгодно отличает казахстанских брокеров от некоторых зарубежных конкурентов, которые, как коммерческие банки, держат средства клиентов прямо на своих балансах, мешая собственные деньги со своими. Проблема в том, что в Казахстане не все это знают". Зампред JI по разработке Леонид Югай

"При этом брокеры в Казахстане научились строить прекрасные маркет-плейсы, оцифровывая все большее количество услуг и тем самым снижая уровень ручного труда и, следовательно, расходов. Хотите купить казахстанские ЦБ – пожалуйста, акции Эпла и Гугла – вот возьми и купи. Покупки, расчеты все больше проходят без участия человека!" – восклицает Югай.



Но зампред Jusan Invest немного лукавит: далеко не все брокеры в Казахстане подошли к такому уровню технического развития, как JI. Но не из-за того, что они не умеют. Анализ показывает, что низкая маржинальность бизнеса не позволяет большей части брокеров покрывать все потенциальные расходы. Так, кто-то слаб в управлении активами, кто-то не содержит в штате дорогостоящих розничных аналитиков и в принципе не занимается розничным инвестором, а кто-то не может содержать отделы программистов, с помощью которых происходит расширение географических границ инвестирования.



Совпадение или нет, но мы видим тенденцию, что сегодня хорошо себя чувствуют инвестбанки Казахстана, которые могут опираться на поддержку со стороны материнских коммерческих банков. Получается, что разный уровень качества брокеров тоже может быть отталкивающим фактором – клиенты могут попросту теряться в красивых фасадах корпоративных сайтов и офисов многочисленных брокеров.



И на этот счет Леонид Югай тоже имеет свою точку зрения:

"Я работаю главой разработчиков JI вот уже 5 лет и сегодня могу с уверенностью заявить, что Jusan Invest – это абсолютно универсальная брокерская компания. У нас в штате большое количество разработчиков, аналитиков, менеджеров по работе с клиентами, и это не говоря о поддерживающих подразделениях. Взять хотя бы наш телеграм-канал "JI Аналитика" с ежедневным утренним эфиром, который так полюбился клиентам. И нам, конечно, очень повезло, что наш родительский Jusan Bank пошел по пути цифровизации и предоставления услуг самому широкому кругу предпринимателей и физлиц. Это, в частности, помогло нам выстроить замкнутую экосистему по инвестпродуктам. Клиентам нигде не надо платить, будь то открытие и ведение брокерского счета или перевод с банковского счета на брокерский. Плата происходит, по сути, только за фактическое осуществление сделок".

Так в чем же проблема? Почему фондовый рынок сегодня не делает этот последний шаг и не становится совершенной обыденностью в казахстанском обществе, как это происходит во всех развитых странах, а остается скорее экзотикой? В экспертном сообществе часто пеняют на недостаточную финансовую грамотность предпринимателей и населения. И похоже, проблема действительно отчасти объясняется этим.

"За последние пару лет в Казахстане произошло три знаковых IPO национальных компаний – КазМунайГаза, KEGOC, Эйр Астаны. Кто не знает, IPO – это публичное размещение акций. Было много размещений высокодоходных облигаций таких известных компаний, как, например, BI Group. Jusan Invest, как один из крупнейших брокеров, зачастую выступает организатором таких размещений, проводя широкую маркетинговую кампанию. Но я с удивлением обнаруживаю, что люди даже не слышали обо всем этом. Или слышали, но выказывали скепсис относительно этого. Но фондовый рынок определенно работает: за 2023 год индекс акций KASE показал рост почти на 29%, с начала текущего года – еще на 19%". Управляющий директор по работе с клиентами Жамиля Сарсенбаева

"Или вот, например, – говорит Сарсенбаева, – предприниматели идут строго в коммерческие банки открыть депозит или взять кредит. Но зачем себя ограничивать? Фондовый рынок может предложить по-настоящему достойные альтернативы: вместо депозитов – гособлигации Казахстана, трежерис США, бонды разного рода корпораций, ноты Нацбанка, операции репо, ставки по которым являются более гибкими, чем по банковским депозитам, и зачастую более высокими. В свою очередь вместо кредитов – выпуск облигаций, по которым не надо ставить залог и где погашение основной суммы происходит в конце срока обращения облигаций. В конце концов, у нас прекрасное мобильное приложение для физических лиц, десктоп-версия – для юридических лиц".

Пресловутая низкая финграмотность прослеживается и в других областях. И вот цифры с другого ракурса: в Казахстане вот уже почти год разрешено передавать до половины пенсионных накоплений частным управляющим компаниям, среди которых есть Jusan Invest. Но общий объем пенсионных накоплений перевалил за 18 трлн тенге, а в один из крупнейших брокеров страны казахстанцы передали только 8 млрд тенге. Сравните: 8 млрд переданных и 9 трлн, которые могут быть переданы частным компаниям.

"Решение по передаче своих пенсионных активов на доверительное управление должен принимать сам вкладчик. И те изменения, которые были в прошлом году, позволяют вкладчикам переводить половину всех своих пенсионных накоплений. И это здорово! Во-первых, вкладчик получает диверсификацию в части управляющей компании, так сказать, не держит все яйца в одной корзине. Во-вторых, инвестиционная стратегия управляющих может отличаться, и каждый вкладчик может выбрать ту компанию, чья стратегия ему ближе. К примеру, если говорить про Jusan Invest, то у нас структура портфеля построена так, что мы отдали около 40% валютным активам. Я думаю, что в стране, в которой часто происходит девальвации и стоимость большинства товаров зависит от курса иностранных валют, это долгосрочно правильный инвестподход. А по технике передачи я не вижу никаких проблем: заходишь на сайт ЕНПФ и буквально в три шага передаешь свои пенснакопления в частное управление". Зампред JI по управлению активами Нурлан Ашинов

Ашинов затронул также рынок паевых инвестиционных фондов: "Ситуация с недостаточным спросом наблюдается и в ПИФах. К примеру, наш флагманский фонд harMONEY, который имеет крен в сторону долларовых инструментов и включает как надежные облигации, так и акции, показал доходность в 20% в прошлом году. Эта доходность была бы еще выше, если бы случился девал. Но скажем честно, мы хотели бы видеть больше казахстанских инвесторов в нем с учетом того, что инвестору не нужно платить подоходный налог и брокерскую комиссию".



Другая проблема может крыться, как это странно не прозвучит, в казахском языке. Но тут уже все очевидно: определенная часть казахстанского общества хочет и требует получения услуг на госязыке.



"Не знаю, по какой причине, но фондовый рынок всегда был русскоязычным. Обратите внимание, например, как проходили последние айпио акций нацкомпаний по стране и конкретно на западе и юге Казахстана. В основном давалась раздатка и прочий контент на русском языке в то время, как местная публика не могла воспринимать информацию, кроме как на казахском. Где-то наложилась ситуация в Украине. Но здесь без лишних прикрас скажу: кто-кто, но Жусан был готов к этому и спокойно делал свою работу. Такие парни, как я, потихоньку меняем ситуацию!" Начальник Управления по работе с физическими лицами Айдос Уразов

Уразов добавляет: "А все дело в том, что еще до проведения всех этих айпио Jusan Invest не на словах, а на деле сделал ставку на казахский язык и ESG. Казахский телеграм, казахский инстаграм. По первому направлению скажу, что весь наш колл-центр является двуязычным, причем с опорой на казахский язык. Да, изначально была заточенность колл-центра на розничных клиентов, но сейчас ситуация меняется. В общем, скоро увидите. Что касается ESG, компания давно перешла на электронный документооборот, убрала из офиса бумагу и принтеры, в целом приняла документ с зелеными целями (такими как посадка деревьев), который ежегодно выполняет".

Хотим послушать музыку, но сначала ищем ее на западных сервисах? Смотрим американское кино вместо отечественных фильмов? Открываем сайты зарубежных информагентств, чтобы ознакомиться с новостями за день? Или ищем туры сначала не по Казахстану? Гранит определенно есть. Но и сам фондовый рынок показывает, что этот барьер постепенно разрушается. Если описывать ситуацию коротко, то проблема кроется, скорее, в сознании людей.



"Мы в JI проводим большую работу, в том числе или в первую очередь, по цифровизации, скрытую от глаз общественности, что происходит в тени успехов крупных коммерческих банков Казахстана. Вот сейчас работаем над получением валютной лицензии, чтобы клиенты в своих сделках могли получать еще и лучшие курсы валют". Председатель правления Jusan Invest Тимур Салимов

"В компании я уже год. Поменял оргструктуру, поднял ключевых сотрудников до членов правления, сместил акценты с неосновных задач на первостепенные. Маржинальность в этом деле действительно небольшая, и чтобы быть универсальным и успешным, надо принимать очень ответственные решения", – добавил Салимов.



"Конечно, мы понимаем, что фондовый рынок не такой, как банковские депозиты, что для него необходим определенный уровень подготовки. Но мы видим, что, думая так, люди излишне переоценивают риски. В реальности все проще. А с повышением финграмотности мы работаем: у нас в приложении размещен прекрасный модуль Jusan Академии, где любой желающий может пойти по пути прокачки знаний на рынке ценных бумаг от базовых до профессиональных".

"Но вот что меня удивляет: розница вроде как начала активно выходить на отечественный фондовый рынок. В конце концов, мы имеем хорошие примеры в виде последнего сверхуспешного IPO акций Эйр Астаны. Однако юридические лица, которые априори считаются более финансово грамотными, в своем большинстве игнорируют тот спектр финансовых и инвестиционных услуг, которые могли бы получать. Позвольте немного отступить от темы и пригласить самые разные компании к обоюдовыгодному сотрудничеству. Все контакты размещены на нашем корпоративном сайте – приходите хотя бы на чашечку кофе. Мы будем вам рады!"

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