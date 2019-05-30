Пограничника-пенсионера "скрутили" в кафе в Чундже

Очевидцы утверждают, что причины для задержания не было. В полиции сообщили, что он ругался матом на персонал заведения.

В Сети распространяют видео с задержанием посетителя кафе в Алматинской области. Автор поста утверждает, что полицейские не объяснили причину своих действий. В полиции региона прокомментировали случившееся, передает Zakon.kz.

Видео было размещено в паблике kris_p_brothers_official. На записи сотрудник полиции объясняет, что их вызвали по номеру "102". Сидящие за столом мужчины дискутируют с ним. Далее одного из посетителей ресторана пытаются задержать, он не подчиняется. Заканчивается сцена тем, что на него надевают наручники и уводят.

- Данный гражданин - пенсионер военной службы, бывший пограничник, праздновал день пограничников вместе со своими сослуживцами, не нарушая общественный порядок. Наряд патрульной полиции, отвечающий, заметьте, за общественный порядок не в заведениях, а по улицам населения, каким-то непонятным образом прибыл туда и начал заламывать руки и крутить человека. Действие происходит в Алматинской области, в селе Чунджа. К тому же, не подтвержден факт вызова на пульт 102, это говорит о том, что данному сотруднику могли позвонить и на личный мобильный телефон. Здесь ряд нарушений со стороны полицейских. Пожалуйста, посмотрите на это безобразие, и пусть ответ дадут за данные действия в ДВД Алматинской области, - сказано в описании к видео.

В полиции Алматинской области прокомментировали этот случай:

- Сообщаем, что инцидент между подвыпившим мужчиной и сотрудниками полиции произошел 28 мая в Уйгурском районе в одном из кафе села Шонжы. Полицейские прибыли по вызову работников кафе, в отношении которых нарушитель выражался нецензурной бранью и оскорблял. Администрация заведения обратилась в полицию с официальным заявлением. В отношении 56-летнего мужчины, находившегося в состоянии средней степени алкогольного опьянения, составлен административный материал согласно ст.434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

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