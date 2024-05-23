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Сотрудники КНБ скрутили мужчину посреди улицы в ЗКО

КНБ, задержание подозреваемого в пропаганде идей терроризма, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 09:21 Фото: КНБ РК
В КНБ РК 23 мая сообщили о задержании лица, подозреваемого в пропаганде идей терроризма, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, накануне, 22 мая 2024 года, сотрудники Комитета национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержали жителя Западно-Казахстанской области.

"Он подозревается в пропаганде терроризма. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.


В КНБ добавили, что задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений.

Ранее в Казахстане осудили иностранца за пропаганду идей терроризма.

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Ирина Капитанова
КНБ Западно-Казахстанская область 2024 год Терроризм
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