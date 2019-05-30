Баранов не могли выгнать из ЦОНа в Карагандинской области
Животных в итоге выпроводили, вспомнив при этом о шашлыке.
Фото : GoodFon30 мая 2019, 15:35
Курьезный случай сняли в одном из ЦОНов Карагандинской области, передает Zakon.kz.
Видео в редакцию прислали читатели. На ролике группка баранов разгуливает по зданию ЦОНа и никак не хочет его покидать.
Снимавший видео мужчина отшучивается, что это "посетители", пришли в ЦОН и не боятся даже, "к начальнику наверное хотят попасть".
Животных в итоге выпроваживают, вспоминая при этом о шашлыке.
На здании висит табличка с указанием, что это Отдел по обслуживанию населения Улытауского района филиала НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Карагандинской области.
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