В Карагандинской области зафиксировали коровье бешенство

Вспышка бешенства у крупного рогатого скота выявлена в селе Жарлы в Каркаралинском районе. Животные пали и были утилизированы, сообщает Zakon.kz

По информации "Хабар24" введены ограничительные меры, ветврачи проведут дезинфекцию и вынужденную вакцинацию крупного рогатого скота и собак.

Владельцам выплатят компенсацию.

Коровье бешенство – инфекция, которая поражает центральную нервную систему и приводит к летальному исходу. Переносчики возбудителя – больные животные.

Ветврачи обнаружили труп лисы, предполагается, что она переносчик инфекции. Заразиться может и человек при употреблении заражённого мяса.

Ранее в середине октября вспышку бешенства среди крупного рогатого скота выявили на одном из предприятий Костанайской области. Ветеринары приняли все необходимые меры.



