Первая вице-мисс Казахстана-2019 о выборе специальности, конкуренции и подиумах

Модельный бизнес для Дианы – хобби. На подиуме она уже 3 года и пока ей удавалось совмещать учебу и любимое занятие.

Как совмещать хобби и учебу, какую работу можно назвать интересной со всех сторон, и действительно ли на конкурсах красоты девушки готовы любыми путями удалить конкуренток, рассказала корреспонденту Zakon.kz Мисс Алматы-2019, первая вице-мисс Казахстан 2019 Диана Абишева.

Несмотря на свой юный возраст, 16-летняя алматинка успевает не только учиться, но и в свободное время занимается танцами, вокалом, кроссфитом, в совершенстве знает казахский, русский и английский языки.

Сейчас она заканчивает 11 класс 105 школы. Планирует поступить в один из крупных казахстанских университетов по специальности "финансы", уже сдала ЕНТ на 115 (из 140) баллов, чему очень рада.

- На мой взгляд, профессия должна приносить и удовольствие, и прибыль. Хочу стать таким специалистом, который сможет и в такой, на первой взгляд, скучной работой находить что-то интересное, креативно подходить к решению задач. Мне очень нравится математика, - рассказала нам после участия в показе новой коллекции ZHSaken Диана Абишева.

Модельный бизнес для Дианы – хобби. На подиуме она уже 3 года и пока ей удавалось совмещать учебу и любимое занятие.

- Это крутое чувство, когда ты выходишь на подиум, ощущаешь энергетику, которая творится на площадке, мне это нравится. Сейчас после конкурсов все свои силы вкладываю в учебу, но могу совмещать это с работой моделью, уверена, что смогу все необходимые экзамены сдать и успешно поступлю. Модельный бизнес не брошу, когда поступлю в университет, буду везде успевать. Можно совмещать за счет желания. Когда перед собой видишь цель, ты к ней идешь и сможешь успеть все, - считает Диана.

Еще свежи воспоминания от финала конкурса Мисс Казахстан-2019, где алматинка стала первой вице-мисс.

- Когда мы приземлились в столичном аэропорту, я дала себе обещания, что все три недели буду на максимуме своих возможностей работать, чтобы добиться того, чего хотела. По прибытии мы заселились, познакомились друг с другом, девочки были очень дружелюбные, все улыбались, желали друг другу добра, поддерживали, каждое утро мы садились за огромный длинный стол и завтракали вместе. Это тоже придает особый импульс, создает положительные эмоции, - вспомнила Диана Абишева.

По ее словам, атмосфера действительно была доброжелательной, никто никому каблуки не подпиливал. Наоборот, финалистки Мисс Казахстан до сих пор общаются между собой, сдружились за время подготовки к гала-шоу.

На вопрос о том, считает ли она второе место обидным для себя, Диана ответила отрицательно.

- У каждой девушки, которая стояла в момент объявления итогов на сцене, свой путь, и каждая достойна была стать Мисс Казахстан. Раз меня выбрали первой вице-мисс, значит, именно этого места я и заслужила, всем довольна. Возможно, в будущем меня ждут новые победы, если мне выпадет шанс в будущем представлять Казахстан на международных конкурсах красоты, то я приложу все силы, чтобы показать нашу страну в самом лучшем свете, - заверила Диана Абишева.

Победительницу конкурса Мисс Казахстан-2019 определяли 2 мая путем SMS- и онлайн-голосования телезрителей во время гала-шоу в столице Казахстана. Прежде жюри выбрало пятерку финалисток, из которых казахстанцы и выбирали победительницу: Диана Абишева (Алматы), Сания Мергалиева (столица Казахстана), Мадина Батык (Павлодар), Надежда Недосекова (Семей), Балжанат Анас (Шымкент). Главный титул достался Мадине Батык из Павлодара, первой вице-мисс стала Диана Абишева.

Альберт Ахметов

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