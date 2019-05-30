Почему многодетные семьи жертвуют браком ради получения АСП

Правильная по сути программа начисления адресной социальной помощи нуждается в доработке.

30 мая Казнет всколыхнула новость о том, что в Шымкенте многодетные матери штурмуют суды, требуя развода, а отцы отказываются от своих детей, чтобы только получить социальную помощь от государства. Как рассказал журналистам судья Енбекшинского суда Кайрат Избасаров, в неделю в суд поступает по 10-15 таких заявлений. Почему люди жертвуют браком ради получения АСП, разбирался Zakon.kz.

Для начала мы попросили рассказать более подробно о сложившейся ситуации самого Кайрата Избасарова. Он подтвердил озвученные ранее данные, отметив, что, на его взгляд, этот вопрос нужно решать и внести в данную госпрограмму определенные изменения. Ведь то, что сейчас предусмотрены определенные льготы для многодетных и неполных семей, конечно, хорошо. Но, наверное, сам механизм их получения надо как-то более четко закрепить и отрегулировать.

- Сейчас многие граждане приходят в суд и говорят, что семья не состоялась. А потом выясняется, что конечная цель – получение адресной социальной помощи. Я считаю, что это неправильно. Ведь если так дальше будет продолжаться, то страшно представить, сколько у нас будет разводов. Более того, многие даже свое отцовство оспаривают, чтобы эту АСП получить, если отец ребенка прилично зарабатывает. Бывает, что заявление поступает, смотрим – человек вроде обеспеченный. А он просит исключить сведения об отце в актовой записи о рождении ребенка. Ведь в этом случае ребенок уже считается ребенком без отца. И доход отца уже учитываться не будет. То есть, если отец имеет доход в 150 тысяч тенге, а мать не работает и сведения об отце исключаются, то получается, что мать с ребенком живут самостоятельно, доходов не имеют и могут рассчитывать на получение соцпомощи. А если сведения об отце не исключили (почему они и подают такие заявления), то отец обязан платить алименты на содержание ребенка, и получается, что семья уже имеет какой-то доход и не может рассчитывать на пособие, – разъяснил сложившуюся ситуацию Кайрат Избасаров.

Также он рассказал, что недавно у них в районе состоялась встреча с населением, и там был поднят такой вопрос, что по установленным критериям люди, которым положена эта социальная помощь, на самом деле не сильно нуждаются в ней. А тем семьям, что действительно нуждаются в помощи, говорят "не положено", потому что они имеют определенное имущество, доход и т.д. Это говорят в основном жители сельского округа.

- Комиссия рассматривает каждую семью по установленным критериям, решая, кто подпадает под эту помощь, а кто не подпадает. Но ведь все, кто в селе живет, знают друг друга. И знают тех, кто официально не работает, а соответственно официального дохода не имеет, но на самом деле имеет нелегальный доход, например, от торговли без регистрации ИП или зарабатывает каким-то другим незарегистрированным и нигде не учтенным способом. А те, кто это проверяет, смотрят по официальным документам, где ясно сказано, что данный человек не имеет доходов. В общем, на мой взгляд, эта программа сама по себе хорошая. Но нужно ее как-то доработать, подрегулировать. Ведь изначально была цель – помогать социально уязвимым слоям населения. И эти деньги адресованы тем, кто имеет малый доход и не может купить продукты, одежду и т.п. Поэтому механизм этой программы нужно доработать так, что бы деньги шли именно к тем людям, кто в них нуждается, — резюмировал Кайрат Избасаров.

С мнением спикера согласна председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова. Она также отметила, что нынешнее положение дел с начислением АСП все чаще становится причиной разводов и эту проблему нужно как-то решать.

- Адресную социальную помощь сейчас высчитывают на семью из расчета общего суммарного итога о доходности на всех членов семьи. То есть, если у меня есть муж и пятеро детей, то соответственно две зарплаты (или одна зарплата мужа и мои какие-то пособия как многодетной матери), суммируются и "разбрасываются" на всех членов семьи. И если этот совокупный доход будет выше определенного минимального уровня, то я АСП не получу. Поэтому мне в данном случае выгодно развестись с мужем, и я могу продолжать свои взаимоотношения с ним, но уже не в официальном браке, а на уровне гражданских отношений. Но, тем не менее, он будет получать заработную плату и т.д. и т.п. Я на него на алименты не подаю, потому что это не автоматически происходит, а по моему заявлению. А я на него писать заявление, конечно, не буду. Поэтому у нас очень высокий процент разводов за счет того, что мы хотим получать государственные пособия, которые определяются общим суммарным доходом на всех членов семьи. Это одна из причин разводов на сегодняшний день из опыта моей работы в области поддержки многодетных семей, – рассказала Зульфия Байсакова.

Она дополнила, что об этом говорят и последние ее изыскания в этой области, которые она провела, пытаясь разобраться в причинах столь высокого уровня разводов в последнее время. Причем это явление наблюдается среди любого возраста. И, как оказалось, в большинстве случаев брак расторгается лишь для того, чтобы получать АСП или другие какие-то льготы, как малообеспеченная семья.

Напомним, по новому механизму государственная адресная социальная помощь - это выплата в денежной форме, предоставляемая государством физическим лицам с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, в виде безусловной и обусловленной денежной помощи. Прием заявлений на АСП начался с 1 апреля 2019 года.

Владимир Демидов

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