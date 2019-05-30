Разбойника, изрезавшего 10-летнего ребенка ножом, ищут в Алматинской области

К счастью нанесенные раны не представляли угрозы для жизни мальчика.

Полиция Алматинской области разыскивает 21-летнего Дархана Айдарханова, подозреваемого в разбойном нападении на ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, 29 мая в больницу города Ушарал был госпитализирован с ножевыми ранениями 10-летний мальчик. Причиненные раны не представляли угрозы для его жизни, и ребенок смог описать полицейским внешность и приметы напавшего на него неизвестного.

- Установлено, что подозреваемый проник в дом обманным путем, и нанеся мальчику несколько ножевых ранений похитил 20 тысяч тенге. По описанию пострадавшего мальчика был установлен подозреваемый в совершении преступления. Сейчас на его поимку ориентированы полицейские всего региона. Также ориентировка с его фото разослана во все полицейские подразделения страны, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого лица полицейские просят сообщить по телефонам 8 (7282) 608035, 608074, 603057, 8 - 7756963717 либо 102.

Дархан Айдарханов 1998 года рождения

Рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное, лоб широкий невысокий, брови темные прямые, глаза темного цвета, нос длинный, узкий, рот маленький, губы средние, уши слегка оттопыренные, волосы темные.

Особые приметы: у нижней губы справа имеется родинка.

Ранее в Карасайском районе Алматинской области полицейские установили и задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на двух школьниц. Угрожая ножом, мужчина отобрал у детей сотовые телефоны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!