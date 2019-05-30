Автозеркала сомнительного происхождения продолжают изымать на рынках Алматы

Скупщики ворованного имущества - это подельники воров.

На территории авторынка "Жибек жолы" проведено оперативно-профилактическое мероприятие, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

По итогам проверки на предмет ворованных автозапчастей, полицейские выявили два контейнера, где продают сомнительный товар.

- В контейнере №69 у продавца гр. А., 1987 г.р. обнаружены и изъяты автомобильные запчасти – 10 боковых зеркал различных авто, которые по признакам соответствуют описанию краденого имущества. Также в контейнере №6 у 27-летнего продавца гр. Т., обнаружены аккумуляторы, схожие с описанием похищенного имущества, в количестве 8 штук. Будем проверять, если изъятые запчасти окажутся похищенным имуществом, то эти реализаторы будут привлечены к уголовной ответственности. Все продавцы рынков уже хорошо осведомлены, что скупка краденного - уголовно наказуемое деяние. По сути, скупщики ворованного имущества - это подельники воров. Никаких оправданий для тех и этих быть не может. Подобные мероприятия будут проводиться постоянно и повсеместно на территории нашего города, - резюмировал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник Есен Искаков.

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