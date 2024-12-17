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Происшествия

Мясо сомнительного происхождения продавали в Астане

подпольный цех накрыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 21:09 Фото: скриншот видео
Сотрудники КНБ и полицейские накрыли два нелегальных цеха по переработке мяса в Астане. Продукцию реализовывали без разрешительных документов и в антисанитарных условиях, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали Astana TV в ведомстве, первый предприниматель арендовал помещение для подпольного убойного цеха, где работали шесть человек. Мясо сомнительного происхождения он приобрел без документов. Готовую продукцию распространял по регионам Казахстана.

Отмечается, что второй лже-бизнесмен торговал незаконным мясом прямо во дворе собственного дома. На товар не было ни документов, ни ветеринарных клейм.

"По фактам выявленных нарушений возбуждено уголовное дело. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы. В настоящее время для проверки качества изъятого мяса назначена экспертиза". Начальник отдела УКП ДП города Астаны Марк Азволинский

Ранее сообщалось, что подпольный цех по переработке рачков обнаружили в Павлодарской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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