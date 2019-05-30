Все налогоплательщики обязаны встать на регистрационный учет по НДС

Все вопросы разъяснили в алматинском департаменте.

Налогоплательщик в обязательном порядке должен встать на учет по НДС при превышении в течение календарного года минимума оборота, определенного законодательством, передает Zakon.kz.

Минимум оборота составляет 30 000 - кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Размер оборота определяется нарастающим итогом:

вновь созданным юридическим лицам-резидентам, филиалам, представительствам, через которые нерезидент осуществляет деятельность в Республике Казахстан, - с даты государственной (учетной) регистрации в органах юстиции;

физическим лицам, вновь вставшие на регистрационный учет в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, - с даты постановки на регистрационный учет в налоговых органах;

налогоплательщикам, снятые с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость на основании решения налогового органа в текущем календарном году - с даты, следующей за датой снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость на основании решения налогового органа;

иным налогоплательщикам - с первого января текущего календарного года.

Срок постановки на учет по НДС

Срок подачи заявления при превышении минимума оборота - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение минимума оборотов.

Порядок постановки на учет по НДС

Для постановки на учет по НДС необходимо подать налоговое заявление одним из следующих способов:

1. на бумажном носителе в явочном порядке;

2. в электронной форме.

Указанные выше лица становятся плательщиками НДС со дня подачи налогового заявления для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость. Налоговый орган в течение одного рабочего дня со дня подачи налогового заявления производит постановку налогоплательщика на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.

Ответственность за не постановку на учет по НДС

При выявлении лица, не представившего налоговое заявление для постановки на регистрационный учет по НДС, налоговый орган не позднее пяти рабочих дней с момента выявления такого налогоплательщика направляет ему уведомление об устранении нарушений налогового законодательства Республики Казахстан. В случае непредставления налогоплательщиком налогового заявления для постановки на регистрационный учет по уведомлению налогового органа в установленный срок, налоговый орган выносит распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика.

Добровольная постановка на учет по НДС

Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, лица, не подлежащие обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 82 настоящего Кодекса, вправе встать на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость путем подачи налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость одним из следующих способов:

1. на бумажном носителе, в явочном порядке;

2. в электронной форме;

3. при государственной регистрации юридического лица-резидента в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров.

Уважаемые налогоплательщики! Доводим до Вашего сведения, что с 1 января 2019 года, согласно Налоговому кодексу, для всех плательщиков НДС предусмотрена обязательная выписка счетов – фактур в электронном виде при реализации товаров, работ, услуг.

Так, в Алатауском районе более 1 477 плательщиков НДС, из них на сегодняшний день зарегистрированы в информационной системе "Электронные счета – фактуры" более 1 465 налогоплательщиков.

Однако порядка 15 плательщиков НДС не произвели регистрацию в информационной системе "Электронные счета-фактуры"

В связи с чем, Управлением государственных доходов по Алатаускому району г. Алматы убедительно рекомендует всем вновь зарегистрированным плательщикам НДС заранее зарегистрироваться в информационной системе "Электронные счета-фактуры".

Кроме того, обязанность по выписке ЭСФ возлагается с 1 января 2019 года на комиссионеров и экспедиторов, не являющихся плательщиком налога на добавленную стоимость, а также на налогоплательщиков, в случае реализации импортированных товаров.

Регистрация ЮЛ в информационном системе ЭСФ осуществляется только с использованием сертификатов первого руководителя. Для того чтобы провести регистрацию юридического лица, первому руководителю необходимо получить сертификаты Физического и Юридического лица Национального Удостоверяющего Центра, (далее НУЦ), выдаваемые в ЦОНах.

Далее, Национальный Удостоверяющий Центр выдают два ключа для авторизации и для подписи юридических и физических лиц. Для физического лица наименование ключа для авторизации начинается на AUTH_RSA_ наименование ключа для подписи начинается на RSA_. Для юридического лица: Наименование ключа для авторизации начинается на AUTH_RSA_ наименование ключа для подписи начинается на GOSTKZ_. Данные ключи нужны для авторизации и подписания действий в системе, таких как создание ЭСФ, назначений полномочий сотрудниками предприятий, подписание соглашения при регистрации и др.

Руководитель юридического лица (структурного подразделения юридического лица) на основании доверенности, составляемой в электронной форме, определяет уполномоченное физическое лицо, в том числе работника структурного подразделения такого юридического лица, для работы в ИС ЭСФ, а также поверенного (оператора).

При этом руководитель юридического лица (структурного подразделения юридического лица) наделяет уполномоченное физическое лицо или поверенного (оператора) правами, позволяющими осуществлять операции в процессе документооборота в ИС ЭСФ от имени такого юридического лица (структурного подразделения юридического лица), с указанием срока действия таких прав.

При выписке счетов-фактур в электронном виде будет более удобна и экономична, так как ЭСФ обладает следующими преимуществами:

- увеличение срока выписки ЭСФ на 15 дней, по сравнению со сроком выписки счетов-фактур на бумажном носителе, который составляет 7 дней;

- возможность делегирования полномочий по выписке счетов-фактур своим работникам;

- возможность просмотра выписанных и полученных ЭСФ структурного подразделения;

- возможность не предоставления реестра по реализованным товарам, работам, услугам (300.07), в случае если Вами все счета-фактуры выписаны в электронном виде;

- возможность не предоставления реестра по реализованным товарам, работам, услугам (300.08), в случае если Вами все счета-фактуры выписаны в электронном виде;

- экономия бумаги и экономия средств на изготовление печати;

- оперативная доставка ЭСФ получателю вне зависимости от его местонахождения, а также возможность быстрого обмена сообщениями в ИС ЭСФ между покупателем и поставщиком;

- возможность исключения ошибок, поскольку ИС ЭСФ производит форматно-логический контроль;

- автоматическое формирование счета на оплату с ИС ЭСФ в ИС "Казначейство-клиент" в случае, если получателем товаров, работ, услуг является государственное учреждение, что обеспечивает прозрачность движения электронных финансовых документов к оплат

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