Право

НДС: что изменится по регистрационному учету с 2026 года

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 12:14 Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1 января 2026 года постановка на учет по НДС будет осуществляться по-новому, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрены три формы постановки на учет:

  • добровольная — по желанию, до достижения порога оборота;
  • обязательная — при превышении годового оборота 10 000 МРП (порядка 43 млн тенге);
  • условная — для иностранных компаний, оказывающих электронные услуги или осуществляющих онлайн-продажи казахстанским потребителям.

Постановке на учет по НДС не подлежат:

  • государственные учреждения;
  • филиалы;
  • лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители);
  • физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
  • налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).

Предельный годовой оборот для применения СНР по упрощенной декларации составляет 600 000 МРП (2,6 млрд тенге).

Обязательная постановка на учет по НДС предусмотрена только для налогоплательщиков, работающих по общеустановленному режиму налогообложения (ОУР).

Налогоплательщики, применяющие СНР и желающие сохранить статус плательщика НДС, должны перейти на ОУР с 1 января 2026 года.

Уведомление о выбранном режиме представляется до 1 марта 2026 года.

Тем, кто останется на СНР, Комитет госдоходов рекомендует сняться с учета по НДС до конца 2025 года и подать декларацию по форме 300.00 за четвертый квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года.

С 2026 года налоговые органы не будут применять принудительное снятие с учета по НДС.

Вместо этого при нарушениях будет временно приостанавливаться выписка ЭСФ до устранения нарушений.

Все заявления по вопросам регистрации и снятия с учета по НДС можно подать в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" или портал eGov.kz.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане пересмотрен механизм принудительной постановки на регистрационный учет по НДС
13:21, 13 августа 2024
В Казахстане пересмотрен механизм принудительной постановки на регистрационный учет по НДС
ПРАВМЕДИА: Ответственность за нарушение порядка постановки на учет по НДС
15:08, 27 декабря 2023
ПРАВМЕДИА: Ответственность за нарушение порядка постановки на учет по НДС
Камеральный контроль – что изменится с 2026 года
14:52, 15 сентября 2025
Камеральный контроль – что изменится с 2026 года
