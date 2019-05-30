Три миллиарда тенге потратят на коллектор в Уральске

Из-за него город остался без воды.

Коммунальный коллапс произошел в Уральске: из-за прорыва городской канализации вторые сутки 60 тысяч человек остаются без водоснабжения. В самых густонаселенных районах за привозной водой выстраиваются огромные очереди. Власти между тем не могут назвать даже приблизительные сроки ликвидации аварии, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В очередях за водой терпение кончается быстро. С желающими схитрить и управиться быстрее тут не церемонятся. Люди возмущены нерасторопностью коммунальщиков. Говорят, уж слишком долго везут воду. Машин не хватает, поэтому развозят ее по дворам даже большими бочками.

Ирина Слюсарь:

– Вот, вы знаете, в каком виде прискакала из дому! Увидела, что воду, потому что не успеем! Микрорайон какой большой! Все бегают с утра, ищут воды, попить, чай попить. А уж про туалет вообще не знаю!

Коммунальщики собрали все имеющиеся в запасе баки, бочки и цистерны и отправили их по микрорайонам. Тонны воды расходятся за считанные минуты. Люди говорят, запастись накануне не успели.

Акимат об аварии и предстоящем отключении предупреждал в основном через социальные сети. Среагировать успели, конечно, не многие.

Сергей Доля, заместитель акима г. Уральска:

– На момент аварии где-то было 120 тысяч без воды. Но ночью мы в поселок Зачаганск дали воду. На данный момент где-то около 60 тысяч населения у нас без воды. Это вся северо-восточная часть нашего города.

Главный же вопрос, когда восстановят коллектор, пока остается без ответа. Сотрудники городского водоканала еще сами не знают, что именно произошло с трубой и насколько сильно она повреждена. Что стало причиной аварии, тоже неизвестно. Сначала сообщили, что некая частная фирма проводила в этом районе какие-то работы и повредила трубу. Теперь говорят, что это не точно.

Авария произошла за чертой города. И уже почти сутки несколько десятков вакуумных машин откачивают сточные воды, которые разлились на достаточно большой площади. Только после того, как всю эту воду откачают, ремонтные бригады раскопают поврежденную трубу и приступят к устранению аварии.

К слову, этот же коллектор ровно год так же на неделю оставил полгорода без воды. Огромная 800-миллиметровая труба провалилась под тяжестью грунта. Стекловолокно, из которого она сделана, не выдерживает агрессивной среды. Поэтому власти уже объявили конкурс и планируют потратить 3 миллиарда тенге на замену проблемного коллектора.

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