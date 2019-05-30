Жители многоэтажек Алматы боятся умереть в собственных квартирах

Причиной трещин в домах, по их мнению, стало метро.

Жители алматинских многоэтажек боятся умереть в собственных квартирах. Дома буквально трещат по швам. Плиты расходятся, и в стенах появились зазоры. Люди винят во всем метро. Мол, из-за постоянной вибрации фундамент стал проседать. С каждым годом ситуация только хуже. Тем временем власти заявляют, что дома – это собственность жильцов, и за состоянием они должны следить сами. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Жители с грустью обходят свой дом в центре Алматы. Многоэтажке уже почти 45, а капитального ремонта здесь никогда не было. Трещины в стенах растут на глазах.

Ирина Косенко:

– Видно улицу в углах, у нас просели плиты, у нас ригели осыпались. Потому что ригель должен быть железобетонным, а это сетка Рабица, и там все выкрошилось. Чего мы ждем, массовой гибели людей или как?!

Жильцы вспоминают, первые трещины в подъездах появились сразу после строительства метро. Тогда внимания на проблему не обратили, думали, краска отходит от стен. Тревогу забили два года назад, сразу после того, как в зазорах стало видно улицу.

Татьяна Преснякова:

– Метро под нашими домами, вибрация идет все время. Подвижка грунта, может, пошла. Дом разрывает. Он не был, как положено, закреплен. С девятого до четвертого этажей трещина интенсивнее растет, расширяется, улицу видно.

О том, что жить в таких условиях опасно, люди долго пытались убедить чиновников. Но дальше официальных ответов дело не пошло. А они алматинцев не устроили. Жителям предложили сделать техобследование за свой счет.

Евгений Макаревский:

– То есть нам страна говорит: "Если хотите жить безопасно, соберите деньги, проведите экспертизы, докажите государству, что вы живете небезопасно. Тогда мы вас внесем в планы". Мы засыпаем, не зная, проснемся или нет. Нас это не устраивает, если тряханет 8 баллов, у нас дети, старики.

Но чиновников не разжалобить: нет экспертизы – нет ремонта. Мол, дом – это собственность жильцов, а потому и решать проблемы они должны сами.

Бауржан Данаев, руководитель отдела архитектурно-строительного контроля по Медеускому и Турксибскому районам:

– В данном случае при визуальном осмотре определить причину не является возможным. Для этого необходимо провести техническое обследование. В данном случае КСК должен выступить как заказчик и провести данное мероприятие на средства КСК.

Жить в таких условиях дальше алматинцы не намерены. Говорят, денег на проверку нет. В выходные люди вновь пойдут на собрание, на этот раз с новыми представителями районной администрации. Правда, удастся ли сгладить углы, большой вопрос.

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