В Актау дом расходится по швам: жители боятся обрушения

В Актау произошел прорыв воды. Как говорят жители дома – провоцирует трещины, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, в подвале уже четыре дня из-за порыва идет утечка горячей воды.

"Из обоих кранов идет только горячая вода. Ни душ принять, ни постирать белье не можем. В квартирах сырость ужасная. По стенам пошла плесень. А что еще страшнее, так это то, что наш дом аварийный. Эта ситуация с горячей водой спровоцировала еще больше трещин. Боимся, что наш дом просто рухнет. Не знаем, до кого достучаться, ЖЭК не реагирует, – переживают жители.

Коммунальники рассказали, что на тепловом колодце дома произошел порыв в подвале.

"Дефекты имеются, но ограничений нет", – заверили коммунальщики.

27 ноября будут произведены раскопочные работы для определения места порыва.

"А то, что вместо питьевой воды идет горячая, это дело в перемычке. У нас отдельно идут трубопроводы питьевой и технической воды, поэтому перемешивание горячей и холодной воды с нашей стороны невозможно", – сказали коммунальщики.

Ранее стало известно, что жильцы аварийного дома в Павлодаре отказываются покидать квартиры.