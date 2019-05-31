Общественника убили во дворе дома в Карагандинской области

На него покушались четыре раза.

В поселке Атасу Карагандинской области во дворе собственного дома застрелен Галы Бактыбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Общественник, не раз поднимавший проблемы жилищно-коммунального хозяйства Жанааркинского района. По данным полицейских, трагедия произошла в ночь на 29 мая, когда мужчина вернулся домой. Он поставил машину в гараж и уже собирался войти в дом. В этот момент убийца выстрелил ему в голову. Бактыбаев умер на глазах у супруги. Полиция возбудила уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

- Для раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников департамента и отдела полиции Жанааркинского района. Ход расследования находится на контроле руководства полиции и прокуратуры области, - сообщил пресс-секретарь ДП области Жанатай Сембеков.

Вместе с тем, сестра погибшего Зауре Бактыбаева рассказала журналистам телеканала , что на ее брата покушались четыре раза.

- Покушение четыре раза было. Они два раза стекла били дома. Люди приходили к нему, жаловались. И он правду писал. За мошенничество, наверно, коррупцию, наверное, - рассказала Бактыбаева.

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