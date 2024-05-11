Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Криминалиста из Костанайской области убили во дворе собственного дома

криминалист, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 13:03 Фото: freepik
10 мая в селе Узунколь Костанайской области во дворе своего дома обнаружен труп сотрудника районного отдела полиции с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Костанайской области рассказали, что он работал криминалистом и находился в ежегодном трудовом отпуске.

"По факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника", – сообщили в ДП.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Ход досудебного расследования находится на контроле МВД.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

8 мая стало известно, что костанайского полицейского наградили за спасение двух человек.

Читайте также

Пожар
Во время пожара в Кызылорде эвакуировали 14 человек
Групповое избиение школьника попало на видео в Актау
Групповое избиение школьника попало на видео в Актау
7 человек пострадали в результате ДТП в Семее
7 человек пострадали в результате ДТП в Семее
Мухит Турсынали
МВД РК Костанайская область 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: выросло число погибших
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: выросло число погибших
Баян Алагузова надела на Снуп Дога казахский шапан и колпак
Баян Алагузова надела на Снуп Дога казахский шапан и колпак
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: