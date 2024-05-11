Криминалиста из Костанайской области убили во дворе собственного дома

10 мая в селе Узунколь Костанайской области во дворе своего дома обнаружен труп сотрудника районного отдела полиции с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Костанайской области рассказали, что он работал криминалистом и находился в ежегодном трудовом отпуске.



"По факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника", – сообщили в ДП.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Ход досудебного расследования находится на контроле МВД.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

8 мая стало известно, что костанайского полицейского наградили за спасение двух человек.