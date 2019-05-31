Можно ли считать дебаты состоявшимися, если не было трех кандидатов

На этот вопрос ответил Даурен Абаев.

Комментируя состоявшиеся 29 мая теледебаты кандидатов в президенты Казахстана, министр информации и общественного развития Даурен Абаев ответил на вопрос, можно ли считать дебаты состоявшимися, если отсутствовали несколько кандидатов, в том числе действующий глава государства, передает Zakon.kz.

Своим мнением Абаев поделился в программе "Открытый диалог" на канале "Хабар".

- Я думаю, дебаты состоялись. И несмотря на отсутствие некоторых кандидатов, проблем с представительностью не было, ведь доверенным лицами выступили не люди с улицы, а три руководителя партий, две из которых представлены в парламенте, - сказал министр.

Он отметил, что участие в дебатах - дело добровольное.

- В мире нередко используется практика, когда кандидата на дебатах представляет доверенное лицо. И причины тому могут быть разные. К примеру, занятость как в случае с Касым-Жомартом Кемелевичем. Как известно, он принимал участие в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС. Бывает, что кандидат считает дебаты не самым эффективным инструментом политической борьбы. Бывает, когда программа и политический вес превосходят соперников, что полезнее не участвовать в диспутах с остальными. И в мире таких примеров очень много, - сказал Абаев.

Что касается его мнения о прошедших дебатах, то министр считает, что явно пошел на пользу факт того, что кандидаты выступали в прямом эфире.

- Это событие продемонстрировало важность умения вести публичные дискуссии и отстаивать свои позиции перед огромной аудиторией. У всех была своя четко сформулированная повестка, видение и понимание, - резюмировал министр информации и общественного развития.

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