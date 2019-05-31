Задержан разбойник, изрезавший ножом 10-летнего мальчика в Ушарале

Он помещен в изолятор временного содержания.

Полицейские Алматинской области задержали 21-летнего Дархана Айдарханова, разыскиваемого по подозрению в разбое и нанесении ножевых ранений 10-летнему ребенку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, в ходе масштабных розыскных мероприятий, организованных полицией региона, подозреваемый был задержан в городе Ушарал. Сейчас он доставлен в Алакольскую районную полицию и помещен в изолятор временного содержания.

- Досудебное расследование по факту разбойного нападения на 10-летнего ребенка и нанесения ему ножевых ранений продолжается в производстве следователей Алакольской районной полиции. Дело также взято на контроль областным Департаментом, - сообщил представитель ДП Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Пострадавший мальчик продолжает находиться под наблюдением медиков в районной больнице.

29 мая в больницу города Ушарал был госпитализирован с ножевыми ранениями 10-летний мальчик. Причиненные раны не представляли угрозы для его жизни, и ребенок смог описать полицейским внешность и приметы напавшего на него неизвестного. Установлено, что подозреваемый проник в дом обманным путем, и нанеся мальчику несколько ножевых ранений похитил 20 тысяч тенге. По описанию пострадавшего мальчика было установлено, что преступление совершил Дархан Айдарханов 1998 года рождения. На его поимку были ориентированы полицейские всего региона, а ориентировка с его фото разослана во все полицейские подразделения страны.

Фото пресс-службы ДП Алматинской области

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