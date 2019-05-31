Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов
Замеры сделали с помощью строительной линейки.
Фото : volochkova_art, Instagram31 мая 2019, 13:47
Шпагат бывшей примы Большого театра, балерины Анастасии Волочковой, занесли в Книгу рекордов России. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме", передает Life.ru.
- Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25! - написала Волочкова.
Балерина добавила, что к такой спортивной форме шла долгие годы. Она также заявила, что не сдастся, несмотря на то, что кто-то "ловит на ней хайп".
- Я без устали буду радовать вас своими занятиями и шпагатами. И помните, он уже занесен в Книгу рекордов России, - резюмировала балерина.
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