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Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова оказалась в больнице

Анастасия Волочкова оказалась в больнице, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 01:14 Фото: Telegram/volochkova_anastasiya
Известная российская балерина Анастасия Волочкова оказалась в больнице. Она обратилась за медицинской помощью из-за воспаления сустава, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 28 января рассказала в своем Telegram-канале.

По словам артистки, проблема была выявлена 26 января после спектакля "Одержимость".


"На помощь пришли любимые доктора поликлиники Большого театра Ирочка и Люба. Теперь пять дней процедур после репетиций. Спасибо, дорогие мои!" – написала она. 

Ранее Анастасия Волочкова вновь похвасталась будущим зятем. 

Айсулу Омарова
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