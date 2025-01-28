Известная российская балерина Анастасия Волочкова оказалась в больнице. Она обратилась за медицинской помощью из-за воспаления сустава, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 28 января рассказала в своем Telegram-канале.

По словам артистки, проблема была выявлена 26 января после спектакля "Одержимость".





"На помощь пришли любимые доктора поликлиники Большого театра Ирочка и Люба. Теперь пять дней процедур после репетиций. Спасибо, дорогие мои!" – написала она.

Ранее Анастасия Волочкова вновь похвасталась будущим зятем.