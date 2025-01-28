Анастасия Волочкова оказалась в больнице
Фото: Telegram/volochkova_anastasiya
Известная российская балерина Анастасия Волочкова оказалась в больнице. Она обратилась за медицинской помощью из-за воспаления сустава, сообщает Zakon.kz.
Об этом она 28 января рассказала в своем Telegram-канале.
По словам артистки, проблема была выявлена 26 января после спектакля "Одержимость".
"На помощь пришли любимые доктора поликлиники Большого театра Ирочка и Люба. Теперь пять дней процедур после репетиций. Спасибо, дорогие мои!" – написала она.
Ранее Анастасия Волочкова вновь похвасталась будущим зятем.
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