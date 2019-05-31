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Певица Макпал Исабекова поделилась своим фирменным рецептом

Как сообщила сама знаменитость, она никогда не боялась черной работы.

Фото : Instagram/makosya31 мая 2019, 18:15

35-летняя казахстанская певица Макпал Исабекова приготовила для родных луковые лепешки. Видео с подробными комментариями появилось на ее странице в Instagram, передает Zakon.kz.

"Катлама нан (пияз нан)" певица приготовила для ифтара (ауыз ашар), поскольку сейчас идет Ораза. Макпал раскатала тесто, использовала свежий лук для начинки, и обжарила все с обеих сторон.

Как сообщила сама знаменитость, она никогда не боялась черной работы. И рассказала о готовности жить в доме мужа, когда он у нее появится.

- Да, я легко смогу жить в чужой семье, так сказать, со своей енешкой. Я могу все, я умею готовить практически все блюда, и очень даже вкусно. Могу даже самостоятельно затопить баню и не боюсь тяжелой физической работы. Подмести двор с утра? Да раз плюнуть, - призналась Макпал.

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Ставь лайк, если тоже любишь луковые лепёшки????

Публикация от Исабекова Макпал (@makosyai) 28 Май 2019 в 12:17 PDT


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