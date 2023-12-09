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Макпал Исабекова поделилась 19 фактами о себе

Макпал Исабекова Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова перечислила 19 фактов о себе, которые скорее всего не знают фанаты, сообщает Zakon.kz.

Пост, под названием "20 фактов которые вы возможно не знали обо мне", Исабекова опубликовала на своей личной странице в Instagram. Певица пропустила факт номер 12 и перечислила лишь 19.

  1. Я не люблю вареную морковку;
  2. Когда я училась в АГУ, на первом курсе, я должна была петь на осеннем балу от нашей группы, но меня сняли с концерта за пару дней до мероприятия, объяснив это тем, что я не пришла на одну репетицию (я приболела). Я проплакала неделю;
  3. Меня трясет и я сильно злюсь, когда вижу несправедливость любого происхождения, я могу заплакать.
  4. Да, я очень очень очень эмоциональная и сверх чувствительная;
  5. У меня проблемы с доверием;
  6. Для меня очень важен порядок дома, но при этом я могу вообще забить на уборку, часто впадаю в крайности;
  7. Я должна спать на левой стороне кровати;
  8. Я не ем красные розовые йогурты и мороженое;
  9. Я люблю сыр, могу есть его без хлеба;
  10. Мне хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать близких по духу людей;
  11. Я не могу ходить с несвежим маникюром и педикюром;
  12. Я крайне редко ношу волосы распущенными, можно сказать никогда, не люблю беспорядка на голове, люблю гладкие прически;
  13. В 7 классе я перешла в другую школу из-за мальчика, которого любила со 2го класса. С казахской школы казахского класса, я ушла в класс с обучением на русском языке. Из-за любви;
  14. Я не смотрю когда у меня берут кровь с вены или делают укол, не люблю видеть иглу входящую в кожу;
  15. Я слишком эмпатична, часто во вред себе;
  16. Я не умею просить о помощи, не люблю навязываться;
  17. Я Умею читать мысли людей (читать между строк), видеть их истинные мотивы, и когда я считываю неискренность или откровенную ложь, мне становится грустно, от того, что человек считает меня идиотом;
  18. Я в регулярной терапии сейчас;
  19. Я плохо переношу холод.
"Что из перечисленного есть в тебе? Напиши", - обратилась певица к читателю.

Казахстанская певица Макпал Исабекова, которая более 2,5 лет назад вышла замуж, до сих пор тщательно скрывает лицо своего мужа. Она публикует снимки с супругом лишь частями, но, когда артистка перестает это делать, подписчики бьют тревогу. Почему певица не публикует фото своего избранника, читайте в нашем материале.

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