Участник "Менояндым" испугался критики и призывал "грохнуть" zakon.kz

Ануара Нурпеисова мало кто поддержал.

Предполагаемый автор видео "Менояндым" Ануар Нурпеисов испугался критики в адрес участников проекта и призвал своих сторонников "грохнуть" паблики тех, кто имеет иное мнение. Начать он захотел с zakon.kz.

Напомним, что на днях в соцсетях стал распространяться ролик с хэштегом #Менояндым (Я проснулся...). Его герои начинают свои фразы со слов: "Я проснулся в стране, где…". И далее идет негатив. Ролик вызвал шквал обсуждений, в том числе и критики в социальных сетях. Многие пользователи и сетевые издания обратили внимание на ложь, высказанную участниками акции - как оказалось, в большинстве своем - представителями "золотой молодежи".

Например, актриса Айсулу Азимбаева говорит о том, что она "проснулась в стране, где в 30 лет не может купить себе квартиру" — тогда как сама живет в особняке и, как сама заявляла ранее, для нее "скинуть какую-то определенную сумму вот так вот (на ветер – от авт.) – не жалко". Еще одна активистка, Мадина Мусинова, в ролике жалуется на отсутствие свободы слова в стране. При этом девушка прославилась любовью выражать свои мысли без стеснения, употребляя матерные слова не только в соцсетях. Девушка написала и издала в Казахстане книгу, обильно наполненную русским матом и другими вольностями. Написанная книга свободно распространяется в стране.

В ролике снялась и скандально известная активистка Ася Тулесова, вывесившая на марафоне плакат "От правды не убежишь", которая до этого была замечена и в других акциях. В соцсетях есть видео, на котором Ася Тулесова работает "кричалкой" на общественных слушаниях: вместо диалога девушка просто протяжно кричит, явно пытаясь сорвать мероприятие. Уговорить ее прервать крик не удается даже мужчине значительно старше ее по возрасту.

При этом Ася Тулесова - также яркий представитель "золотой молодежи". Училась в Сан-Франциско (США) в университете искусств по специальности "Аниматор". Проживает в элитном районе Алматы, на нее зарегистрировано еще две квартиры в Алматы и одна в Нур-Султане.

Многих казахстанцев возмутила позиция героев ролика, которые для повышения своей популярности в соцсетях и, соответственно, заработка поливают грязью страну, где они неплохо живут.

Поэтому следом за роликом "Менояндым" появились ролики, разоблачающие участников #Менояндым. На сайте Zakon.kz были размещены публикации об этом, что вызвало истерику и "праведный" гнев идейного вдохновителя #Менояндым (так его называют в некоторых СМИ) — актера Ануара Нурпеисова, который в своем Instagram-аккаунте призвал подписчиков "грохнуть" паблики "нурботов" и начать с zakon.kz. Следом борец за все прогрессивное и новое выложил инструкцию, как "грохнуть" zakon.kz.

Когда Нурпеисова мало кто поддержал в его желании заткнуть рот всем, кто не согласен с его мнением, он разразился высокоинтеллектуальной тирадой: "Да они непотопляемые, как говно!" и призвал своих сторонников бежать на какую-то следующую важную акцию.

Вся эта возня инфантильных "золотых" мальчиков и девочек не стоила бы никакого внимания, если бы не тот факт, что люди, мнящие себя выразителями народных чаяний и требующие демократии и свободы слова, слабо понимают, чем и как живет народ и что такое демократия и свобода слова. А все эпатирующие публику заявления делаются лишь с одной целью - набрать больше лайков, фолловеров и репостов в своих аккаунтах. Впоследствии все это прекрасно продается: рекламодатели и не только готовы платить "хайпожорам" за посты, предоставлять бесплатные услуги, приглашать на модные тусовочки и т.д. Ну, а свобода слова и демократия для таких людей - это когда только их мнения и их действия правильные, и только они имеют право выступать от имени народа, а все, кто не согласен - те "нурботы", их нужно "закричать", "забанить", "грохнуть", в общем, уничтожить физически или морально. Поэтому не дай, Всевышний, чтобы такие "господа" когда-нибудь пришли к власти. Такое было уже в 1917 году. Но если это вдруг произойдет, вот тогда мы точно проснемся в другой стране!

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