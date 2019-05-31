Еще одну блогершу из ролика "Мен ояндым" уличили во лжи

Сама Мадина Мусинова позволяет себе громкие высказывания и свободно употребляет нецензурную лексику.

Популярная казахстанская блогерша и писательница Мадина Мусинова стала участницей нашумевшего ролика "Мен ояндым". Но в Сети появились видео, доказывающие, что Мадина была не совсем правдива с аудиторией, передает Zakon.kz.

В ролике "Мен ояндым" популярные личности Казахстана высказывали мнения, что их не устраивает в стране. В частности, Мадина Мусинова – автор книги "ЖИР или Женщина Ищущая Рациональность", блогер с аудиторией более 94 тысяч подписчиков заявила, что в стране нет свободы слова. Однако стоит отметить, что сама Мадина Мусинова позволяет себе громкие высказывания и свободно употребляет нецензурные слова. В том числе и в своей книге Мадина писала очень откровенные истории и использовала ненормативную лексику, а также свободно провела презентацию книги. Казахстанцев удивляет ее поступок и многие считают, что это была попытка "хайпануть".

Внимание! В ролике присутствует ненормативная лексика!

Кроме нее в ролике снялась и гражданская активистка Ася Тулесова, которую арестовали на 15 суток за плакат "От правды не убежишь". Ранее ее можно было заметить на общественных слушаниях по проекту Кок-Жайляу. В соцсетях гуляет видео, на котором Ася Тулесова выступает в роли "кричалки": она просто протяжно кричала на одной ноте. Призывы соблюдать порядок на нее не действовали. И заставить или уговорить ее прервать этот крик не удалось даже мужчине значительно старше ее по возрасту.

Об Асе Тулесовой известно, что она проходила обучение в Сан-Франциско (США) в университете искусства по специальности "аниматор". Проживает в элитном районе Алматы, на нее зарегистрировано три квартиры.

Ранее актрису Айсулу Азимбаеву уличили в подобном. В ролике она говорила, что не может в 30 лет позволить себе купить квартиру, при этом проживает в особняке и, как она сама сказала, "У меня сейчас приступ звездной болезни. Для меня скинуть какую-то определенную сумму вот так вот (на ветер – от авт.) – не жалко".

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