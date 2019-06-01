Дарига Назарбаева поздравила юное поколение столицы с Днем защиты детей
Глава Сената выступила с приветственным словом на главной площади страны.
Фото : пресс-служба Сената Парламента РК1 июня 2019, 14:02
1 июня председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева поздравила юное поколение столицы с Днем защиты детей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Глава Сената выступила с приветственным словом на главной площади страны Қазақ Елі на Параде детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей.
Масштабное и яркое шествие с участием юных жителей столицы в этом году собрало свыше 8000 учащихся школ и колледжей, воспитанников музыкальных школ, школ искусств, Дворцов школьников, КазНУИ, Республиканской школы «Жас Ұлан».
- Сегодня большой праздник. Праздник потому, что город Нур-Султан - город молодых, это город детей, школьников, молодых рабочих, специалистов и ученых. Будущее – за вами. Вам идти вперед! - сказала глава Сената.
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