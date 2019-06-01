Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дарига Назарбаева поздравила юное поколение столицы с Днем защиты детей

Глава Сената выступила с приветственным словом на главной площади страны.

Фото : пресс-служба Сената Парламента РК1 июня 2019, 14:02

1 июня председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева поздравила юное поколение столицы с Днем защиты детей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Глава Сената выступила с приветственным словом на главной площади страны Қазақ Елі на Параде детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей.

Масштабное и яркое шествие с участием юных жителей столицы в этом году собрало свыше 8000 учащихся школ и колледжей, воспитанников музыкальных школ, школ искусств, Дворцов школьников, КазНУИ, Республиканской школы «Жас Ұлан».

- Сегодня большой праздник. Праздник потому, что город Нур-Султан - город молодых, это город детей, школьников, молодых рабочих, специалистов и ученых. Будущее – за вами. Вам идти вперед! - сказала глава Сената.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты