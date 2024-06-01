Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент, поздравление президента, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 08:01 Фото: akorda.kz
1 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, первый день лета стал ярким символом бережного отношения к подрастающему поколению. Создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства. Дети – это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне.

"Убежден, что именно подрастающему поколению предстоит воплотить в жизнь основополагающие принципы Справедливого Казахстана, стать подлинным олицетворением прогрессивных идеалов концепции "Адал азамат". Для этого нужно всем обществом прививать детям наши общенациональные ценности, воспитывать в них трудолюбие и стремление к знаниям, уважение к родной истории и культуре".Касым-Жомарт Токаев

Пусть все дети страны радуют родных и близких достижениями в учебе, творчестве и спорте, добрыми поступками и созидательными устремлениями! Желаю нашим юным гражданам и всем соотечественникам здоровья, благополучия и новых свершений!

Праздник, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 08:01

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Накануне в Алматы Токаев высказался об уважении к женщинам и вручил молодым ученым жилищные сертификаты.

Читайте также

посадка деревьев
Деревья посадили в новом микрорайоне СКО для пострадавших от паводка
День борьбы с курением
День борьбы с курением отмечают в мире
паводки
Защитные дамбы убирают с трассы в Атырауской области
Алия Абди
Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год День защиты детей Семья Многодетные семьи Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
разрушения при землетрясении
"Небоскребы кренились на 45 градусов": рассказ очевидца землетрясения в 9 баллов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: