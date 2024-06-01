1 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, первый день лета стал ярким символом бережного отношения к подрастающему поколению. Создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства. Дети – это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне.

"Убежден, что именно подрастающему поколению предстоит воплотить в жизнь основополагающие принципы Справедливого Казахстана, стать подлинным олицетворением прогрессивных идеалов концепции "Адал азамат". Для этого нужно всем обществом прививать детям наши общенациональные ценности, воспитывать в них трудолюбие и стремление к знаниям, уважение к родной истории и культуре". Касым-Жомарт Токаев

Пусть все дети страны радуют родных и близких достижениями в учебе, творчестве и спорте, добрыми поступками и созидательными устремлениями! Желаю нашим юным гражданам и всем соотечественникам здоровья, благополучия и новых свершений!

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Накануне в Алматы Токаев высказался об уважении к женщинам и вручил молодым ученым жилищные сертификаты.