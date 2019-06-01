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Токаев посетил гала-концерт фестиваля творчества детей с особыми потребностями

Мероприятие проходит в 14 раз.

Фото : Акорда1 июня 2019, 15:18

1 июня в Нур-Султане Касым-Жомарт Токаев посетил гала-концерт фестиваля "Жұлдызай" на "Барыс Арена", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства посетил гала-концерт XIV Международного фестиваля творчества детей с особыми потребностями "Жұлдызай".

В финальном туре конкурсного отбора приняли участие 255 детей. Самые яркие номера вошли в программу гала-концерта, в ходе которого в дуэте с участниками фестиваля выступили звезды казахстанской эстрады – группа "КешYOU", Даулет Болатов, Балжан Бидаш, Айша, Назым Абильдина и призер проекта "Голос. Дети" Ержан Максим.

Международный фестиваль организован корпоративным фондом "BI-Жұлдызай" при поддержке министерства образования и науки. В этом году на участие в творческом конкурсе поступило 7 758 заявок из всех регионов Казахстана, а также из Грузии, Беларуси, Турции, Российской Федерации и Франции.


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