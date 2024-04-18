Токаев и Жапаров посетили гала-концерт

18 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии, прошедшем во Дворце мира и согласия, выступили известные деятели культуры двух стран, а также артисты Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", творческие коллективы "Гүлдер", "Астана сазы" и "Аркасыры" (Кыргызстан).

Фото: akorda.kz

Также, как отмечено в Telegram-канале Акорды, в рамках концертной программы были прочитаны отрывки из эпоса "Манас" и исполнены известные музыкальные произведения двух народов. Кроме того, было представлено несколько хореографических композиций.

Фото: akorda.kz

"Концерт также посетили члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции Кыргызстана", – сказано в сообщении.

Фото: akorda.kz

Вечером 18 апреля президент Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. По данным Акорды, в рамках визита планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.