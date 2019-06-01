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Пятеро детей пострадали из-за рухнувшей карусели в ВКО

В Семее создана комиссия по обследованию детских развлекательных мест отдыха.

Фото : yk.kz1 июня 2019, 21:34

1 июня в Семее опрокинулась карусель на Набережной Иртыша. Пострадали пятеро катавшихся детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK.kz.

Четверых детей госпитализировали медики. Позже пострадавших отпустили домой. Еще один ребенок получил легкие травмы – ссадины и царапины, от госпитализации отказался.

Карусель принадлежит частному предпринимателю.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. В Семее создана комиссия по обследованию детских развлекательных мест отдыха, куда входят представители МИО, органов гражданской защиты и полиции.

Спасатели обращаются к гражданам: при отправлении детей на батуты и карусели частных индивидуальных предпринимателей нужно убедиться в технике и состоянии безопасности данных устройств во избежание травматизма и несчастных случаев.


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