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Происшествия

Минибус с дошколятами врезался в автобус в Косшы: пятеро детей пострадали

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 00:37 Фото: akorda.kz
В жилом массиве "Лесная поляна" города Косшы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием частного минибуса, перевозившего детей в детский сад, и рейсового автобуса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 9 апреля телеканал "КТК", в результате аварии пострадали пятеро детей, одна из девочек находится в реанимации с тяжелыми травмами.

Инцидент произошел рано утром 10 апреля, когда автобус с дошкольниками следовал в частный детский сад. По предварительным данным, после столкновения с рейсовым автобусом минибус отлетел в остановочный павильон. По словам очевидцев, на месте происшествия находились 10–11 детей.

"Часов в семь я шла на работу. Живу на той улице, работаю медсестрой. Шла, говорила по телефону, и тут слышу грохот – столкнулись автобус и „развозка". Подбежала, тут уже все, кто рядом был, стали выводить детей. Малышей было 10 или 11. Начала осматривать. Детки маленькие, перепугались, звали родителей", – рассказала очевидец Жанна Енбердиева.

По информации замдиректора Многопрофильной городской детской больницы №2 акимата Астаны Медета Нугманова, в медучреждение поступили пятеро детей в возрасте от трех до шести лет.

"Все дети получили ушибы мягких тканей головы. У одного ребенка имеется перелом ключицы. И с более тяжелой травмой девочка, ей четыре года: она поступила с переломом бедра, имеются переломы голени. Она находится в отделении реанимации", – сообщил он.

В пресс-службе акимата города Косшы уточнили, что пострадавшие дети направлялись в частный детский сад, с которым родители заключали договор напрямую.

"Это частный садик, оказывает услугу на платной основе. Они должны уже следить полностью за состоянием микроавтобуса –техническим, я имею в виду –и за категорией водителя, который водит машину. И далее они должны были сами прокомментировать эту ситуацию. Так как это частный садик, мы не можем за них отвечать", – заявила пресс-секретарь акимата Ардак Зулкажап.

В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства и причины аварии. Транспортные средства отправлены на штрафстоянку, место происшествия было обследовано следственно-оперативной группой.

Это уже второе ДТП в этом городе за несколько дней. Ранее двухлетнюю девочку насмерть сбили во дворе возле дома в Косшы. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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