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Лайнер столкнулся с туристическим теплоходом в Венеции

Несколько человек упали в воду.

Фото : cruisegid.ru2 июня 2019, 17:02

В венецианском канале Джудекка круизный лайнер MSC Opera столкнулся с прогулочным теплоходом. В результате аварии пострадали пять человек, предает ТАСС.

Инцидент произошел около 8:30 по местному времени, уточняет издание Corriere della sera.

По предварительной информации, в момент, когда круизный лайнер ударил теплоход с кормовой стороны, он был пришвартован к пирсу на морском вокзале Сан-Базилио. Теплоход также находился в процессе швартовки. Буксиры, замечает газета, предотвратить случившееся не смогли бы: большой круизный корабль в итоге врезался в теплоход и набережную Дзаттере.

В настоящий момент власти Венеции освободили акваторию Сан Марко и канал Джудекка для того, чтобы командование венецианского порта смогло в оперативном порядке провести эвакуацию пассажиров теплохода. На место прибыли полиция, спасатели и пожарная служба.


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