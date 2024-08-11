Два теплохода столкнулись на Неве в Санкт-Петербурге
Фото: Telegram/Транспортная полиция СЗФО
11 августа два теплохода столкнулись в акватории Невы в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.
"Сегодня около половины четвертого утра в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории реки Нева, в районе Свердловской набережной, произошло столкновение двух теплоходов", – говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что первый теплоход при маневрировании столкнулся со вторым судном. Подчеркивается, что в результате инцидента пострадавших нет, разлив нефтепродуктов отсутствует. Оба судна получили значительные повреждения корпуса.
В ходе проведенного медосвидетельствования у капитанов алкогольное опьянение не было выявлено.
Сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что яхты двух миллиардеров столкнулись у побережья Неаполя.
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