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Полицейский спас утопающего на водохранилище в Караганде

Полицейский, направляясь вместе с младшим братом в обеденный перерыв на личном автотранспорте домой, заметили утопающего человека.

Фото : Коллаж Zakon.kz3 июня 2019, 00:29

Майор полиции Дастан Азанбаев спас тонувшего мужчину на Федоровском водохранилище Караганды, сообщает Zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу ДП области.

Полицейский, направляясь вместе с младшим братом в обеденный перерыв на личном автотранспорте домой, заметили утопающего человека.

Брат снимал происходящее на камеру телефона, а майор бросился спасать утопающего.

- Прибывшая бригада медиков мужчине была оказана медицинская помощь, так как у него были судороги, и его госпитализировали, - рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Мужчина пояснил, что рыбачил на берегу и решил испускаться, где ему свело ногу.


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