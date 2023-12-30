Полицейский спас астанчанина, у которого на улице случился приступ

МВД поделилось видео, как сотрудник дорожной полиции заметил на улице упавшего от приступа и до приезда врачей он оказывал ему помощь, передает Zakon.kz.

В МВД сообщили, что 28 декабря полицейские патрульной полиции Олжас Алтынбеков и Нурлан Бауыржанов, находясь на маршруте патрулирования, на перекрестке улиц Тараз и Жангельдина увидели лежащего на тротуаре мужчину, у которого произошел приступ.

"Оценив ситуацию, Алтынбеков приступил к оказанию первой медицинской помощи больному, у которого начались судороги. В это же время была вызвана бригада скорой помощи. До приезда медиков полицейский продолжал оказывать помощь и обеспечил свободный доступ воздуха в дыхательные пути мужчины", - рассказали в министерстве.

До приезда кареты скорой помощи, оба патрульных полицейских находились рядом с пострадавшим. Затем 30-летнего мужчину госпитализировали в больницу.



Поступок полицейского восхитил юзеров, которые похвалили его в комментариях:

Какой молодец, что не прошел мимо;

Ангелы хранители оказались в нужном месте в нужный час;

Парень безусловно молодец! Но как больно осознавать, до какой степени жестокости дошел мир, что Самый обыкновенный человеческий поступок, гражданский долг, мы стали считать героизмом. Очень грустно;

Хорошая новость с утра. Молодцы.

Благодаря международному сигналу о помощи сотрудница полиции помогла актюбинцу.

