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Полицейский спас астанчанина, у которого на улице случился приступ

Полицейский спас астанчанина, у которого на улице случился приступ Фото: zakon.kz
МВД поделилось видео, как сотрудник дорожной полиции заметил на улице упавшего от приступа и до приезда врачей он оказывал ему помощь, передает Zakon.kz.

В МВД сообщили, что 28 декабря полицейские патрульной полиции Олжас Алтынбеков и Нурлан Бауыржанов, находясь на маршруте патрулирования, на перекрестке улиц Тараз и Жангельдина увидели лежащего на тротуаре мужчину, у которого произошел приступ.

"Оценив ситуацию, Алтынбеков приступил к оказанию первой медицинской помощи больному, у которого начались судороги. В это же время была вызвана бригада скорой помощи. До приезда медиков полицейский продолжал оказывать помощь и обеспечил свободный доступ воздуха в дыхательные пути мужчины", - рассказали в министерстве.

До приезда кареты скорой помощи, оба патрульных полицейских находились рядом с пострадавшим. Затем 30-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

Поступок полицейского восхитил юзеров, которые похвалили его в комментариях: 

  • Какой молодец, что не прошел мимо;
  • Ангелы хранители оказались в нужном месте в нужный час;
  • Парень безусловно молодец! Но как больно осознавать, до какой степени жестокости дошел мир, что Самый обыкновенный человеческий поступок, гражданский долг, мы стали считать героизмом. Очень грустно;
  • Хорошая новость с утра. Молодцы.

Благодаря международному сигналу о помощи сотрудница полиции помогла актюбинцу.

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