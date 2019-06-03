В Алматинской области 18 многодетных семей получили в подарок дома

Благотворительную акцию запустил аким области.

В Алматинской области продолжается помощь многодетным семьям. В Райымбекском районе сразу 18 семей стали обладателями домов, передает Zakon.kz

Напомним, благотворительную акцию запустил аким Алматинской области Амандык Баталов, первыми ее начали претворять в жизнь в Талгарском районе в начале года.

В Райымбекском районе разделить радость вместе с новоселами приехал аким Райымбекского района Жолан Омаров, секретарь маслихата Ерлан Кудабаев, председатель районного Совета аксакалов Бекболат Бирбаев.

- Елбасы Нурсултан Назарбаев на съезде партии "Нұр Отан" поручил повысить средства на оказание адресной социальной помощи и оказывать всяческую поддержку нуждающимся. В связи с этим, глава региона Амандык Баталов запустил акцию, с начала года меценатами Алматинской области было выдано 60 домов, - подчеркнул Жолан Омаров.

Отметим, в международный день защиты детей, крышу над головой обрели сразу 18 семей в районном центре Нарынкол и в селах Какпак, Жамбыл, Тегистик, Сумбе и Шалкоде. В районе 55 многодетных матерей стоят в очереди на получении жилья, из них 18 малообеспеченные многодетные семьи.

Одними из счастливых новоселов стали семья Исаевых, воспитывающая семерых детей из поселка Сарыжаз Райымбекского района. Серик Исаев и Шолпан Жазыкпаева стали обладателями 6-ти комнатного дома, который им подарили жители того же села по совместительству с предпринимателями О.Атеев, Т. Тулемисов, Н. Чубанов, С. Кейкеев, Е. Жунисбеков, О. Абдразаков, братья Галым, Нарын. Семью предприниматели обеспечили бытовой техникой и мебелью.

В селе Нарынкол сразу четыре семьи стали счастливыми обладателями собственных квадратных метров. Директор ТОО "ГУММ строй сервис" Ертис Несипханулы вручил ключи малообеспеченной семье Алие Оспанбаевой и Азамату Жетибаеву, директор АО "ДСУ-13" Владимир Михаилович подарил дом одинокой многодетной матери Айгуль Кулембековой, директор ТОО "FoodMS" Сейтжан Кусаинов решил жилищную проблему мамы семерых детей Бахытгуль Багашаровну. Также, малообеспеченная семья, родители шестерых детей Махат Тыштыбаев и Динара Мырзахановна получили квартиру и подарки от местного предпринимателя Жанболата Каратайулы.

Руководитель ТОО "Эва Люкс" Валерий Эйхвальд и еще один меценат, пожелавший остаться анонимом, в качестве благотворительной помощи купили 3-х комнатный дом по улице Жалайыр жительнице Текели, многодетной матери Макпал Куздикбаевой.

До сегодняшнего дня мать с пятью детьми жила в арендуемых домах. Четверо из них - школьного возраста. Старший сын работает в военной части.

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