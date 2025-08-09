#АЭС в Казахстане
Общество

В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской области

строительство Дома дружбы в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 16:45 Фото: акимат области Абай
В области Абай в честь 180-летия Абая при поддержке главы государства Касым-Жомарта Токаева стартовала акция "Абайға құрмет", сообщает Zakon.kz.

Сегодня, в девятый день декады, посвященной юбилею поэта, началось строительство первого объекта в рамках акции. Мангистауская область построит Дом Дружбы в Семее.

Фото: акимат области Абай

В церемонии закладки фундамента приняли участие аким области Абай Берик Уали, а также делегация из Мангистауской области во главе с акимом Нурдаулетом Килыбаевым.

Новый объект построят в микрорайоне "Semey Smart City", рассчитанном на 75 тысяч жителей. Трехэтажный многофункциональный культурный комплекс, объединяющий этнокультурные объединения и общественные организации, состоит из нескольких функциональных блоков. Здесь предусмотрены библиотека, музей прикладного искусства, фотолаборатория, художественные и реставрационные мастерские, кинозал, конференц-залы.

Фото: акимат области Абай

Глава региона поблагодарил жителей Мангистауской области, которые первыми поддержали инициативу главы государства Касым-Жомарта Токаева на церемонии закладки фундамента здания.

"В рамках акции "Абайға құрмет" сегодня мы закладываем фундамент Дома дружбы – подарок от Мангистауской области. Дом Дружбы станет очень символичным зданием, символизирующим дружбу двух регионов. Я считаю, что сегодняшнее мероприятие является ярким отражением единства и национальной идентичности двух народов нашей страны. Мангистауская и область Абай, хоть и являются отдаленными регионами, расположенные на Западе и Востоке страны, имеют общие намерения, желание-одно и то же. Большое уважение заслуживает тот факт, что жители Мангистауской области поддержали акцию и начинают строительство в дни празднования", – сказал глава региона.

Фото: акимат области Абай

От делегации Мангистауской области выступил ветеран государственной службы, Почетный гражданин Мангистауской области Даржок Сейбагытов.

"С 180-летним юбилеем великого Абая! Сегодняшнее мероприятие-это событие будущего. Будущее начинается сегодня. Сегодня заложен фундамент будущего Дома дружбы. Я думаю, что эту инициативу поддержат не только Мангистау, но и другие регионы Казахстана", – сказал он.

Фото: акимат области Абай

В ходе церемонии закладки фундамента директор областного Дома дружбы-Центра общественного согласия Надежда Шарова и председатель научной экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана области Абай Айрат Базенов поблагодарили Мангистаускую общественность от имени жителей региона.

Фото: акимат области Абай

Также в рамках акции "Абайға құрмет" планируется строительство творческого центра в Шымкенте, выставочного центра Туркестанской области, школы келешек в Астане, Центра боевых искусств Актюбинской области, центра настольного тенниса Павлодарской области, а Восточно-Казахстанская область благоустроит набережную Иртыша в Семее.

Андрей Дюсупов
