Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Укус обезьяны обошелся зоопарку в Нур-Султане в 50 тысяч тенге

Отец девочки обратился в суд о взыскании с зоопарка морального вреда.

Фото : publicdomainpictures.net3 июня 2019, 14:04

Обезьяна укусила ребенка в контактном зоопарке в Нур-Султане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

В сентябре 2018 года в контактном зоопарке, расположенном в торгово-развлекательном центре "Сарыарка", обезьяна укусила 6-летнюю девочку. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения квалифицируются как легкий вред здоровью по критерию краткосрочности его расстройства.

Отец девочки обратился в суд о взыскании с зоопарка морального вреда.

Решением Есильского районного суда исковые требования удовлетворены частично, с зоопарка в счет возмещения морального вреда взыскана сумма в размере 50 000 тенге.

Решение не вступило в законную силу.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты