Укус обезьяны обошелся зоопарку в Нур-Султане в 50 тысяч тенге

Отец девочки обратился в суд о взыскании с зоопарка морального вреда.

Обезьяна укусила ребенка в контактном зоопарке в Нур-Султане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

В сентябре 2018 года в контактном зоопарке, расположенном в торгово-развлекательном центре "Сарыарка", обезьяна укусила 6-летнюю девочку. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения квалифицируются как легкий вред здоровью по критерию краткосрочности его расстройства.

Отец девочки обратился в суд о взыскании с зоопарка морального вреда.

Решением Есильского районного суда исковые требования удовлетворены частично, с зоопарка в счет возмещения морального вреда взыскана сумма в размере 50 000 тенге.

Решение не вступило в законную силу.

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