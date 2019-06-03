Экс-премьер Украины Яценюк вместе с семьей сбежал из страны

Подробности побега не уточняются.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк спешно собрал вещи, забрал семью и выехал из Украины, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Elise Journal.

По информации СМИ, почти все родственники Яценюка уже получили иностранное гражданство и больше не появляются на Украине.

В частности, гражданство США уже оформлены для двух дочерей Арсения Петровича, сестры, его родителей. Жена Яценюка стала гражданкой Вануату.

Арсений Петрович Яценюк - украинский политический и государственный деятель, депутат.

Занимал посты министра экономики в правительстве Еханурова (2005-2006) и министра иностранных дел во втором правительстве Януковича (2007). В 2007-2008 годах был председателем Верховной рады Украины, в 2014-2016 годах - премьер-министром Украины.

В 2009-2012 годах возглавлял политическую партию "Фронт перемен". С июня по декабрь 2012 года возглавлял совет "Объединенной оппозиции", с 11 декабря 2012 года по 4 марта 2014 года - руководитель фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина" в Верховной раде, с 14 июня 2013 года по 27 апреля 2014 года - председатель политического совета партии. С 10 сентября 2014 года возглавляет партию "Народный фронт".

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