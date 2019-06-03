Рассматривал и другие кандидатуры - Токаев раскрыл тайну о транзите власти

Я сейчас могу раскрыть некую тайну, сказав, что этот вопрос обсуждался на протяжении последних трех лет - Токаев.

В интервью телеканалу "Россия 24" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что Елбасы рассматривал и других кандидатов на пост Президента после его отставки, передает Zakon.kz.

- Нурсултан Абишевич сам сказал на съезде партии, что данный вопрос обсуждался на протяжении определенного периода времени. Я сейчас могу раскрыть некую тайну, сказав, что этот вопрос обсуждался на протяжении последних трех лет. Нурсултан Абишевич не скрывал, что рассматривал другие кандидатуры, но так получилось, что именно мне 19 марта выпала судьба возглавить Казахстан, - поделился глава государства.

Он отметил, что Елбасы пошел своим путем, несмотря на разного рода прогнозы и вымыслы.

- И видно, что международное сообщество по достоинству оценило это его решение, его поддержали практически все лидеры современного мира, - сказал Токаев.

19 марта 2019 года во время обращения к народу Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о решении покинуть пост Президента Казахстана.

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