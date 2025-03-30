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Наука и технологии

80-летнюю тайну лягушки-"призрака" раскрыли на Филиппинах

земноводное, лягушки, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 17:48 Фото: pixabay
Американские ученые разгадали тайну филиппинской лягушки Leyte Chorus, которая ставила в тупик биологов на протяжении 80 лет, сообщает Zakon.kz.

Исследования опубликованы в научном журнале Heredity.

Впервые лягушку с необычными межпальцевыми дисками обнаружили в 1944 году на острове Лейте. За последующие 80 лет ученым удалось найти всего семь экземпляров, что породило множество теорий. Некоторые специалисты считали, что речь идет об отдельном виде, другие думали, что эти земноводные уже вымерли.

"Это было как биологическое привидение – все знали о существовании этого вида лягушек, но почти никто их не видел", – пояснил доктор Чан Кин Онн.

Современные технологии позволили проанализировать ДНК сохранившихся образцов.

Результаты поразили – Leyte Chorus оказалась гибридом сразу двух видов – K. c. meridionalis и K. picta. Обычно эти земноводные не скрещиваются и даже не встречаются, поскольку первые живут на деревьях, а вторые – на земле.

Исследователи считают, что необычный гибрид возник из-за вырубки лесов, которая создала открытое пространство, где среды обитания животных пересеклись.

Ученые отметили, что Leyte Chorus не способны к дальнейшему размножению и представляют собой эволюционный эксперимент самой природы.

Ранее японские исследователи впервые выявили ген, отвечающий за механическое восприятие известного растения-вампира. Речь идет о паразитической лозе Cuscuta campestris, которая цепляется за растение-хозяина и медленно убивает его.

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Андрей Дюсупов
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