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Токаев рассказал, зачем сидит в соцсетях

Я не чужд социальным сетям, я работаю в социальных сетях - Токаев.

Фото : Акорда3 июня 2019, 19:46

О своей работе в социальных сетях рассказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 24", сообщает Zakon.kz.

- Появился Интернет, сейчас можно переписываться. Я не чужд социальным сетям, я работаю в социальных сетях. Между прочим, некоторые поручения я даю через WhatsApp. Наверное, это не совсем правильно с точки зрения безопасности, но зато оперативно, - сообщил Касым-Жомарт Токаев в интервью Андрею Кондрашову.

- Twitter я "привез" из Организации Объединенных Наций. Там было принято вести свою личную страницу в Twitter. Конечно, я прикипел, можно сказать, к этому виду связи. Что такое Twitter? Это, по сути, личное телеграфное агентство. Например, сегодня я опубликовал несколько строк: "Министру внутренних дел дано поручение разобраться с ситуацией, которая сложилась с нескромным поведением начальника полиции в одной из областей". Ну зачем мне кому-то звонить, передавать какую-то просьбу, поручение, когда я тут же надиктовал в свой Twitter, и все знают, - поделился глава государства.

- Кроме того, у меня есть страница в Instagram. Но страницу в Instagram, признаюсь, завел только после того, как стал Президентом. Мне порекомендовали, - рассказал Президент.


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