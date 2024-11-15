Касым-Жомарт Токаев высказался о красивой жизни в соцсетях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о красивой жизни в социальных сетях и агрессивной рекламе так называемого успешного успеха, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил президент, демонстрация успеха и достижений в соцсетях создает у людей иллюзию, что добиться всего легко и просто.

"Какая-та часть молодежи в это верит и тратит свое драгоценное время впустую. Правда в том, что за любым достижением стоит кропотливая работа. Не зря раньше говорили: "Терпение и труд все перетрут", – сказал Касым-Жомарт Токаев 15 ноября 2024 года на первом Форуме работников сельского хозяйства.

Он верит в молодежь и считает, что успех достигается честным и ответственным трудом.

"В этом и заключается подлинный смысл принципа: ответственный гражданин – честный труд – заслуженный успех", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент заявил, что Казахстан – один из мировых лидеров по экспорту пшеницы и муки.